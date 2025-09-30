クォートセクション
BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF

29.79 USD 0.12 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSRの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり29.79の安値と29.80の高値で取引されました。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BSR株の現在の価格は？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株価は本日29.79です。0.40%内で取引され、前日の終値は29.67、取引量は2に達しました。BSRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株は配当を出しますか？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの現在の価格は29.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.95%やUSDにも注目します。BSRの動きはライブチャートで確認できます。

BSR株を買う方法は？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株は現在29.79で購入可能です。注文は通常29.79または30.09付近で行われ、2や-0.03%が市場の動きを示します。BSRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSR株に投資する方法は？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFへの投資では、年間の値幅27.55 - 35.00と現在の29.79を考慮します。注文は多くの場合29.79や30.09で行われる前に、2.48%や7.43%と比較されます。BSRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株の最高値は？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの過去1年の最高値は35.00でした。27.55 - 35.00内で株価は大きく変動し、29.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株の最低値は？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF(BSR)の年間最安値は27.55でした。現在の29.79や27.55 - 35.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSRの動きはライブチャートで確認できます。

BSRの株式分割はいつ行われましたか？

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.67、0.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.79 29.80
1年のレンジ
27.55 35.00
以前の終値
29.67
始値
29.80
買値
29.79
買値
30.09
安値
29.79
高値
29.80
出来高
2
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
2.48%
6ヶ月の変化
7.43%
1年の変化
0.95%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8