BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
BSRの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり29.79の安値と29.80の高値で取引されました。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BSR株の現在の価格は？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株価は本日29.79です。0.40%内で取引され、前日の終値は29.67、取引量は2に達しました。BSRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株は配当を出しますか？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの現在の価格は29.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.95%やUSDにも注目します。BSRの動きはライブチャートで確認できます。
BSR株を買う方法は？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株は現在29.79で購入可能です。注文は通常29.79または30.09付近で行われ、2や-0.03%が市場の動きを示します。BSRの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSR株に投資する方法は？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFへの投資では、年間の値幅27.55 - 35.00と現在の29.79を考慮します。注文は多くの場合29.79や30.09で行われる前に、2.48%や7.43%と比較されます。BSRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株の最高値は？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの過去1年の最高値は35.00でした。27.55 - 35.00内で株価は大きく変動し、29.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFの株の最低値は？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF(BSR)の年間最安値は27.55でした。現在の29.79や27.55 - 35.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSRの動きはライブチャートで確認できます。
BSRの株式分割はいつ行われましたか？
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.67、0.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.67
- 始値
- 29.80
- 買値
- 29.79
- 買値
- 30.09
- 安値
- 29.79
- 高値
- 29.80
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 2.48%
- 6ヶ月の変化
- 7.43%
- 1年の変化
- 0.95%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8