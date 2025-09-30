- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
Der Wechselkurs von BSR hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.79 bis zu einem Hoch von 29.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSR heute?
Die Aktie von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) notiert heute bei 29.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.67 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BSR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSR Dividenden?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF wird derzeit mit 29.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSR-Aktien?
Sie können Aktien von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) zum aktuellen Kurs von 29.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.79 oder 30.09 platziert, während 2 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSR-Aktien?
Bei einer Investition in Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF müssen die jährliche Spanne 27.55 - 35.00 und der aktuelle Kurs 29.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.48% und 7.43%, bevor sie Orders zu 29.79 oder 30.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Der höchste Kurs von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) im vergangenen Jahr lag bei 35.00. Innerhalb von 27.55 - 35.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Der niedrigste Kurs von Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) im Laufe des Jahres betrug 27.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.79 und der Spanne 27.55 - 35.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSR statt?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.67 und 0.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.67
- Eröffnung
- 29.80
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Tief
- 29.79
- Hoch
- 29.80
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 2.48%
- 6-Monatsänderung
- 7.43%
- Jahresänderung
- 0.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8