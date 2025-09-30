- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
El tipo de cambio de BSR de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.79, mientras que el máximo ha alcanzado 29.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSR hoy?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) se evalúa hoy en 29.79. El instrumento se negocia dentro de 0.40%; el cierre de ayer ha sido 29.67 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF se evalúa actualmente en 29.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.95% y USD. Monitoree los movimientos de BSR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSR?
Puede comprar acciones de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) al precio actual de 29.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.79 o 30.09, mientras que 2 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSR?
Invertir en Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.55 - 35.00 y el precio actual 29.79. Muchos comparan 2.48% y 7.43% antes de colocar órdenes en 29.79 o 30.09. Estudie los cambios diarios de precios de BSR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
El precio más alto de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) en el último año ha sido 35.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.55 - 35.00, una comparación con 29.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
El precio más bajo de Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) para el año ha sido 27.55. La comparación con los actuales 29.79 y 27.55 - 35.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSR?
En el pasado, Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.67 y 0.95% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.67
- Open
- 29.80
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Low
- 29.79
- High
- 29.80
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 2.48%
- Cambio a 6 meses
- 7.43%
- Cambio anual
- 0.95%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8