BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
Курс BSR за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 29.80.
Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSR сегодня?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 29.67, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.95% и USD. Отслеживайте движения BSR на графике в реальном времени.
Как купить акции BSR?
Вы можете купить акции Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSR?
Инвестирование в Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF предполагает учет годового диапазона 27.55 - 35.00 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 2.48% и 7.43% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены BSR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Самая высокая цена Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) за последний год составила 35.00. Акции заметно колебались в пределах 27.55 - 35.00, сравнение с 29.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Самая низкая цена Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) за год составила 27.55. Сравнение с текущими 29.79 и 27.55 - 35.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSR?
В прошлом Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.67 и 0.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.67
- Open
- 29.80
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Low
- 29.79
- High
- 29.80
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 2.48%
- 6-месячное изменение
- 7.43%
- Годовое изменение
- 0.95%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8