Курс BSR за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 29.80.

Следите за динамикой Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.