BSR: Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF
Il tasso di cambio BSR ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.79 e ad un massimo di 29.80.
Segui le dinamiche di Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSR oggi?
Oggi le azioni Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF sono prezzate a 29.79. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 29.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF pagano dividendi?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF è attualmente valutato a 29.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSR.
Come acquistare azioni BSR?
Puoi acquistare azioni Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF al prezzo attuale di 29.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.79 o 30.09, mentre 2 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSR?
Investire in Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.55 - 35.00 e il prezzo attuale 29.79. Molti confrontano 2.48% e 7.43% prima di effettuare ordini su 29.79 o 30.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Il prezzo massimo di Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF nell'ultimo anno è stato 35.00. All'interno di 27.55 - 35.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF?
Il prezzo più basso di Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF (BSR) nel corso dell'anno è stato 27.55. Confrontandolo con gli attuali 29.79 e 27.55 - 35.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSR?
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.67 e 0.95%.
- Chiusura Precedente
- 29.67
- Apertura
- 29.80
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Minimo
- 29.79
- Massimo
- 29.80
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 2.48%
- Variazione Semestrale
- 7.43%
- Variazione Annuale
- 0.95%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8