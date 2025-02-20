Moedas / BRRR
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
33.25 USD 0.57 (1.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRRR para hoje mudou para 1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.08 e o mais alto foi 33.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Valkyrie Bitcoin Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BRRR Notícias
- BRRR May Be Losing The Race As A Bitcoin ETF (NASDAQ:BRRR)
- HODL Waives Sponsorship Fees Until January 2026 (BATS:HODL)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- CoinShares Bitcoin ETF changes name from CoinShares Valkyrie Bitcoin Fund
- ARKB May Provide An Extra Layer Of Security With Bitcoin Cold Storage
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Sinks To 5-Month Low (BTC-USD)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Inches Down To 5-Week Low
Faixa diária
33.08 33.32
Faixa anual
16.67 34.75
- Fechamento anterior
- 32.68
- Open
- 33.19
- Bid
- 33.25
- Ask
- 33.55
- Low
- 33.08
- High
- 33.32
- Volume
- 189
- Mudança diária
- 1.74%
- Mudança mensal
- 7.57%
- Mudança de 6 meses
- 40.47%
- Mudança anual
- 85.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh