Währungen / BRRR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
32.85 USD 0.37 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRRR hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.85 bis zu einem Hoch von 32.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valkyrie Bitcoin Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRRR News
- BRRR May Be Losing The Race As A Bitcoin ETF (NASDAQ:BRRR)
- HODL Waives Sponsorship Fees Until January 2026 (BATS:HODL)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- CoinShares Bitcoin ETF changes name from CoinShares Valkyrie Bitcoin Fund
- ARKB May Provide An Extra Layer Of Security With Bitcoin Cold Storage
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Sinks To 5-Month Low (BTC-USD)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Inches Down To 5-Week Low
Tagesspanne
32.85 32.85
Jahresspanne
16.67 34.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.22
- Eröffnung
- 32.85
- Bid
- 32.85
- Ask
- 33.15
- Tief
- 32.85
- Hoch
- 32.85
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- 6.28%
- 6-Monatsänderung
- 38.78%
- Jahresänderung
- 83.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K