Dövizler / BRRR
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
32.54 USD 0.68 (2.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BRRR fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.52 ve Yüksek fiyatı olarak 32.93 aralığında işlem gördü.
Valkyrie Bitcoin Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BRRR haberleri
Günlük aralık
32.52 32.93
Yıllık aralık
16.67 34.75
- Önceki kapanış
- 33.22
- Açılış
- 32.85
- Satış
- 32.54
- Alış
- 32.84
- Düşük
- 32.52
- Yüksek
- 32.93
- Hacim
- 344
- Günlük değişim
- -2.05%
- Aylık değişim
- 5.27%
- 6 aylık değişim
- 37.47%
- Yıllık değişim
- 81.48%
21 Eylül, Pazar