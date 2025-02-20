FiyatlarBölümler
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund

32.54 USD 0.68 (2.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRRR fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.52 ve Yüksek fiyatı olarak 32.93 aralığında işlem gördü.

Valkyrie Bitcoin Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.52 32.93
Yıllık aralık
16.67 34.75
Önceki kapanış
33.22
Açılış
32.85
Satış
32.54
Alış
32.84
Düşük
32.52
Yüksek
32.93
Hacim
344
Günlük değişim
-2.05%
Aylık değişim
5.27%
6 aylık değişim
37.47%
Yıllık değişim
81.48%
21 Eylül, Pazar