货币 / BRRR
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
32.69 USD 0.34 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRRR汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点32.61和高点32.86进行交易。
关注Valkyrie Bitcoin Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
32.61 32.86
年范围
16.67 34.75
- 前一天收盘价
- 33.03
- 开盘价
- 32.86
- 卖价
- 32.69
- 买价
- 32.99
- 最低价
- 32.61
- 最高价
- 32.86
- 交易量
- 212
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- 5.76%
- 6个月变化
- 38.11%
- 年变化
- 82.32%
