시세섹션
통화 / BRRR
주식로 돌아가기

BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund

32.54 USD 0.68 (2.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BRRR 환율이 오늘 -2.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.52이고 고가는 32.93이었습니다.

Valkyrie Bitcoin Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRRR News

일일 변동 비율
32.52 32.93
년간 변동
16.67 34.75
이전 종가
33.22
시가
32.85
Bid
32.54
Ask
32.84
저가
32.52
고가
32.93
볼륨
344
일일 변동
-2.05%
월 변동
5.27%
6개월 변동
37.47%
년간 변동율
81.48%
20 9월, 토요일