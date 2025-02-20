통화 / BRRR
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
32.54 USD 0.68 (2.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRRR 환율이 오늘 -2.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.52이고 고가는 32.93이었습니다.
Valkyrie Bitcoin Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
32.52 32.93
년간 변동
16.67 34.75
- 이전 종가
- 33.22
- 시가
- 32.85
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- 저가
- 32.52
- 고가
- 32.93
- 볼륨
- 344
- 일일 변동
- -2.05%
- 월 변동
- 5.27%
- 6개월 변동
- 37.47%
- 년간 변동율
- 81.48%
20 9월, 토요일