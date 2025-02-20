Валюты / BRRR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
33.03 USD 0.44 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRRR за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.42, а максимальная — 33.05.
Следите за динамикой Valkyrie Bitcoin Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BRRR
- BRRR May Be Losing The Race As A Bitcoin ETF (NASDAQ:BRRR)
- HODL Waives Sponsorship Fees Until January 2026 (BATS:HODL)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- CoinShares Bitcoin ETF changes name from CoinShares Valkyrie Bitcoin Fund
- ARKB May Provide An Extra Layer Of Security With Bitcoin Cold Storage
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Sinks To 5-Month Low (BTC-USD)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Inches Down To 5-Week Low
Дневной диапазон
32.42 33.05
Годовой диапазон
16.67 34.75
- Предыдущее закрытие
- 32.59
- Open
- 32.64
- Bid
- 33.03
- Ask
- 33.33
- Low
- 32.42
- High
- 33.05
- Объем
- 339
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 6.86%
- 6-месячное изменение
- 39.54%
- Годовое изменение
- 84.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.