通貨 / BRRR
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
33.22 USD 0.54 (1.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRRRの今日の為替レートは、1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり33.08の安値と33.33の高値で取引されました。
Valkyrie Bitcoin Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRRR News
1日のレンジ
33.08 33.33
1年のレンジ
16.67 34.75
- 以前の終値
- 32.68
- 始値
- 33.19
- 買値
- 33.22
- 買値
- 33.52
- 安値
- 33.08
- 高値
- 33.33
- 出来高
- 287
- 1日の変化
- 1.65%
- 1ヶ月の変化
- 7.47%
- 6ヶ月の変化
- 40.35%
- 1年の変化
- 85.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K