Valute / BRRR
BRRR: Valkyrie Bitcoin Fund
32.54 USD 0.68 (2.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRRR ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.52 e ad un massimo di 32.93.
Segui le dinamiche di Valkyrie Bitcoin Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRRR News
Intervallo Giornaliero
32.52 32.93
Intervallo Annuale
16.67 34.75
- Chiusura Precedente
- 33.22
- Apertura
- 32.85
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- Minimo
- 32.52
- Massimo
- 32.93
- Volume
- 344
- Variazione giornaliera
- -2.05%
- Variazione Mensile
- 5.27%
- Variazione Semestrale
- 37.47%
- Variazione Annuale
- 81.48%
20 settembre, sabato