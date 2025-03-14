Moedas / BON
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BON: Bon Natural Life Limited
1.88 USD 0.04 (2.17%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BON para hoje mudou para 2.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.85 e o mais alto foi 1.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Bon Natural Life Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BON Notícias
- Bon Natural Life signs $18 million distribution deal for apple products
- Bon Natural Life launches AI-driven drug research platform
- Bon Natural Life stock rises on new $22 million distribution deal
- Bon Natural Life signs $22 million distribution deal for weight loss line
- Bon Natural Life regains Nasdaq compliance after meeting requirements
- Bon Natural Life signs $16 million distribution deal for gut health products
- Bon Natural Life signs $18 million fragrance distribution deal
- Bon Natural Life initiates $1 million share buyback
- BON Announces Launch of Tea Pigment Digestive Health Products and Cooperation Agreement Signed with Shanghai Risesun International Trade
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bon Natural Life secures exclusive $32 million ingredient deal
- Bon Natural Life Limited Announces Effectiveness of Reverse Stock Split
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's 9-Day Streak: 'Any De-Escalation In Trade Tensions Should Be Positive,' Says Expert - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Cummins (NYSE:CMI)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What's Going On With Bon Natural Life Stock Friday? - Bon Natural Life (NASDAQ:BON)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
- US Futures Show Caution Among Investors Ahead Of FOMC Meeting: Analysts Say Only Certainty Is That 'Things Will Remain Uncertain For The Time Being' - Baidu (NASDAQ:BIDU), Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
Faixa diária
1.85 1.94
Faixa anual
0.05 3.39
- Fechamento anterior
- 1.84
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Low
- 1.85
- High
- 1.94
- Volume
- 172
- Mudança diária
- 2.17%
- Mudança mensal
- 28.77%
- Mudança de 6 meses
- 1780.00%
- Mudança anual
- -3.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh