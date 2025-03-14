Валюты / BON
BON: Bon Natural Life Limited
1.84 USD 0.04 (2.13%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BON за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.81, а максимальная — 1.86.
Следите за динамикой Bon Natural Life Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Bon Natural Life signs $18 million distribution deal for apple products
- Bon Natural Life launches AI-driven drug research platform
- Bon Natural Life stock rises on new $22 million distribution deal
- Bon Natural Life signs $22 million distribution deal for weight loss line
- Bon Natural Life regains Nasdaq compliance after meeting requirements
- Bon Natural Life signs $16 million distribution deal for gut health products
- Bon Natural Life signs $18 million fragrance distribution deal
- Bon Natural Life initiates $1 million share buyback
- BON Announces Launch of Tea Pigment Digestive Health Products and Cooperation Agreement Signed with Shanghai Risesun International Trade
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bon Natural Life secures exclusive $32 million ingredient deal
- Bon Natural Life Limited Announces Effectiveness of Reverse Stock Split
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's 9-Day Streak: 'Any De-Escalation In Trade Tensions Should Be Positive,' Says Expert - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Cummins (NYSE:CMI)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What's Going On With Bon Natural Life Stock Friday? - Bon Natural Life (NASDAQ:BON)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
- US Futures Show Caution Among Investors Ahead Of FOMC Meeting: Analysts Say Only Certainty Is That 'Things Will Remain Uncertain For The Time Being' - Baidu (NASDAQ:BIDU), Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
Дневной диапазон
1.81 1.86
Годовой диапазон
0.05 3.39
- Предыдущее закрытие
- 1.88
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.81
- High
- 1.86
- Объем
- 188
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- 26.03%
- 6-месячное изменение
- 1740.00%
- Годовое изменение
- -5.64%
