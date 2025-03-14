CotationsSections
Devises / BON
Retour à Actions

BON: Bon Natural Life Limited

1.99 USD 0.11 (5.85%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BON a changé de 5.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.89 et à un maximum de 2.01.

Suivez la dynamique Bon Natural Life Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BON Nouvelles

Range quotidien
1.89 2.01
Range Annuel
0.05 3.39
Clôture Précédente
1.88
Ouverture
1.89
Bid
1.99
Ask
2.29
Plus Bas
1.89
Plus Haut
2.01
Volume
208
Changement quotidien
5.85%
Changement Mensuel
36.30%
Changement à 6 Mois
1890.00%
Changement Annuel
2.05%
20 septembre, samedi