货币 / BON
BON: Bon Natural Life Limited
1.84 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BON汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.84和高点1.86进行交易。
关注Bon Natural Life Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BON新闻
- Bon Natural Life signs $18 million distribution deal for apple products
- Bon Natural Life launches AI-driven drug research platform
- Bon Natural Life stock rises on new $22 million distribution deal
- Bon Natural Life signs $22 million distribution deal for weight loss line
- Bon Natural Life regains Nasdaq compliance after meeting requirements
- Bon Natural Life signs $16 million distribution deal for gut health products
- Bon Natural Life signs $18 million fragrance distribution deal
- Bon Natural Life initiates $1 million share buyback
- BON Announces Launch of Tea Pigment Digestive Health Products and Cooperation Agreement Signed with Shanghai Risesun International Trade
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bon Natural Life secures exclusive $32 million ingredient deal
- Bon Natural Life Limited Announces Effectiveness of Reverse Stock Split
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's 9-Day Streak: 'Any De-Escalation In Trade Tensions Should Be Positive,' Says Expert - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Cummins (NYSE:CMI)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What's Going On With Bon Natural Life Stock Friday? - Bon Natural Life (NASDAQ:BON)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
- US Futures Show Caution Among Investors Ahead Of FOMC Meeting: Analysts Say Only Certainty Is That 'Things Will Remain Uncertain For The Time Being' - Baidu (NASDAQ:BIDU), Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
日范围
1.84 1.86
年范围
0.05 3.39
- 前一天收盘价
- 1.84
- 开盘价
- 1.85
- 卖价
- 1.84
- 买价
- 2.14
- 最低价
- 1.84
- 最高价
- 1.86
- 交易量
- 57
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 26.03%
- 6个月变化
- 1740.00%
- 年变化
- -5.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值