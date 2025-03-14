Währungen / BON
BON: Bon Natural Life Limited
1.97 USD 0.09 (4.79%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BON hat sich für heute um 4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.89 bis zu einem Hoch von 1.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bon Natural Life Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BON News
- Bon Natural Life signs $18 million distribution deal for apple products
- Bon Natural Life launches AI-driven drug research platform
- Bon Natural Life stock rises on new $22 million distribution deal
- Bon Natural Life signs $22 million distribution deal for weight loss line
- Bon Natural Life regains Nasdaq compliance after meeting requirements
- Bon Natural Life signs $16 million distribution deal for gut health products
- Bon Natural Life signs $18 million fragrance distribution deal
- Bon Natural Life initiates $1 million share buyback
- BON Announces Launch of Tea Pigment Digestive Health Products and Cooperation Agreement Signed with Shanghai Risesun International Trade
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bon Natural Life secures exclusive $32 million ingredient deal
- Bon Natural Life Limited Announces Effectiveness of Reverse Stock Split
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's 9-Day Streak: 'Any De-Escalation In Trade Tensions Should Be Positive,' Says Expert - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Cummins (NYSE:CMI)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What's Going On With Bon Natural Life Stock Friday? - Bon Natural Life (NASDAQ:BON)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
- US Futures Show Caution Among Investors Ahead Of FOMC Meeting: Analysts Say Only Certainty Is That 'Things Will Remain Uncertain For The Time Being' - Baidu (NASDAQ:BIDU), Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
Tagesspanne
1.89 1.98
Jahresspanne
0.05 3.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.88
- Eröffnung
- 1.89
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Tief
- 1.89
- Hoch
- 1.98
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- 4.79%
- Monatsänderung
- 34.93%
- 6-Monatsänderung
- 1870.00%
- Jahresänderung
- 1.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K