通貨 / BON
BON: Bon Natural Life Limited
1.88 USD 0.04 (2.17%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BONの今日の為替レートは、2.17%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と1.94の高値で取引されました。
Bon Natural Life Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.85 1.94
1年のレンジ
0.05 3.39
- 以前の終値
- 1.84
- 始値
- 1.85
- 買値
- 1.88
- 買値
- 2.18
- 安値
- 1.85
- 高値
- 1.94
- 出来高
- 172
- 1日の変化
- 2.17%
- 1ヶ月の変化
- 28.77%
- 6ヶ月の変化
- 1780.00%
- 1年の変化
- -3.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K