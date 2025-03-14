Dövizler / BON
BON: Bon Natural Life Limited
1.99 USD 0.11 (5.85%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BON fiyatı bugün 5.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.89 ve Yüksek fiyatı olarak 2.01 aralığında işlem gördü.
Bon Natural Life Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BON haberleri
- Bon Natural Life signs $18 million distribution deal for apple products
- Bon Natural Life launches AI-driven drug research platform
- Bon Natural Life stock rises on new $22 million distribution deal
- Bon Natural Life signs $22 million distribution deal for weight loss line
- Bon Natural Life regains Nasdaq compliance after meeting requirements
- Bon Natural Life signs $16 million distribution deal for gut health products
- Bon Natural Life signs $18 million fragrance distribution deal
- Bon Natural Life initiates $1 million share buyback
- BON Announces Launch of Tea Pigment Digestive Health Products and Cooperation Agreement Signed with Shanghai Risesun International Trade
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bon Natural Life secures exclusive $32 million ingredient deal
- Bon Natural Life Limited Announces Effectiveness of Reverse Stock Split
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's 9-Day Streak: 'Any De-Escalation In Trade Tensions Should Be Positive,' Says Expert - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Cummins (NYSE:CMI)
- These Seven Tiny Stocks Are Eating Up 72% Of Nasdaq Volume Today. Here Is The Fine Print.
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What's Going On With Bon Natural Life Stock Friday? - Bon Natural Life (NASDAQ:BON)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
- US Futures Show Caution Among Investors Ahead Of FOMC Meeting: Analysts Say Only Certainty Is That 'Things Will Remain Uncertain For The Time Being' - Baidu (NASDAQ:BIDU), Bakkt Hldgs (NYSE:BKKT)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Nasdaq Surges 1.5%; Ulta Beauty Posts Upbeat Results - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
Günlük aralık
1.89 2.01
Yıllık aralık
0.05 3.39
- Önceki kapanış
- 1.88
- Açılış
- 1.89
- Satış
- 1.99
- Alış
- 2.29
- Düşük
- 1.89
- Yüksek
- 2.01
- Hacim
- 208
- Günlük değişim
- 5.85%
- Aylık değişim
- 36.30%
- 6 aylık değişim
- 1890.00%
- Yıllık değişim
- 2.05%
21 Eylül, Pazar