BON: Bon Natural Life Limited

1.99 USD 0.11 (5.85%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BON fiyatı bugün 5.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.89 ve Yüksek fiyatı olarak 2.01 aralığında işlem gördü.

Bon Natural Life Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.89 2.01
Yıllık aralık
0.05 3.39
Önceki kapanış
1.88
Açılış
1.89
Satış
1.99
Alış
2.29
Düşük
1.89
Yüksek
2.01
Hacim
208
Günlük değişim
5.85%
Aylık değişim
36.30%
6 aylık değişim
1890.00%
Yıllık değişim
2.05%
21 Eylül, Pazar