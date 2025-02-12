- Visão do mercado
BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
A taxa do BKGI para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.67 e o mais alto foi 38.91.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BKGI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKGI hoje?
Hoje BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) está avaliado em 38.88. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 38.74, e o volume de negociação atingiu 53. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKGI em tempo real.
As ações de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET pagam dividendos?
Atualmente BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET está avaliado em 38.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 21.16% e USD. Monitore os movimentos de BKGI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKGI?
Você pode comprar ações de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) pelo preço atual 38.88. Ordens geralmente são executadas perto de 38.88 ou 39.18, enquanto 53 e 0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKGI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKGI?
Investir em BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET envolve considerar a faixa anual 29.88 - 39.53 e o preço atual 38.88. Muitos comparam 3.68% e 13.09% antes de enviar ordens em 38.88 ou 39.18. Estude as mudanças diárias de preço de BKGI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
O maior preço de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) no último ano foi 39.53. As ações oscilaram bastante dentro de 29.88 - 39.53, e a comparação com 38.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
O menor preço de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) no ano foi 29.88. A comparação com o preço atual 38.88 e 29.88 - 39.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKGI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKGI?
No passado BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.74 e 21.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.74
- Open
- 38.71
- Bid
- 38.88
- Ask
- 39.18
- Low
- 38.67
- High
- 38.91
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 0.36%
- Mudança mensal
- 3.68%
- Mudança de 6 meses
- 13.09%
- Mudança anual
- 21.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8