BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
Il tasso di cambio BKGI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.67 e ad un massimo di 38.74.
Segui le dinamiche di BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BKGI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BKGI oggi?
Oggi le azioni BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET sono prezzate a 38.74. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 38.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKGI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET pagano dividendi?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET è attualmente valutato a 38.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKGI.
Come acquistare azioni BKGI?
Puoi acquistare azioni BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET al prezzo attuale di 38.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.74 o 39.04, mentre 3 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKGI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BKGI?
Investire in BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET implica considerare l'intervallo annuale 29.88 - 39.53 e il prezzo attuale 38.74. Molti confrontano 3.31% e 12.68% prima di effettuare ordini su 38.74 o 39.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKGI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
Il prezzo massimo di BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF nell'ultimo anno è stato 39.53. All'interno di 29.88 - 39.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
Il prezzo più basso di BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) nel corso dell'anno è stato 29.88. Confrontandolo con gli attuali 38.74 e 29.88 - 39.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKGI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKGI?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.74 e 20.72%.
- Chiusura Precedente
- 38.74
- Apertura
- 38.71
- Bid
- 38.74
- Ask
- 39.04
- Minimo
- 38.67
- Massimo
- 38.74
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.31%
- Variazione Semestrale
- 12.68%
- Variazione Annuale
- 20.72%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8