BKGI股票今天的价格是多少？ BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票今天的定价为38.74。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为38.74，交易量达到3。BKGI的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票是否支付股息？ BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET目前的价值为38.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.72%和USD。实时查看图表以跟踪BKGI走势。

如何购买BKGI股票？ 您可以以38.74的当前价格购买BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票。订单通常设置在38.74或39.04附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注BKGI的实时图表更新。

如何投资BKGI股票？ 投资BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET需要考虑年度范围29.88 - 39.53和当前价格38.74。许多人在以38.74或39.04下订单之前，会比较3.31%和。实时查看BKGI价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF的最高价格是39.53。在29.88 - 39.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET的绩效。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF股票的最低价格是多少？ BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF（BKGI）的最低价格为29.88。将其与当前的38.74和29.88 - 39.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。