报价部分
货币 / BKGI
回到股票

BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET

38.74 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BKGI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点38.67和高点38.74进行交易。

关注BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKGI新闻

常见问题解答

BKGI股票今天的价格是多少？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票今天的定价为38.74。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为38.74，交易量达到3。BKGI的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票是否支付股息？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET目前的价值为38.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.72%和USD。实时查看图表以跟踪BKGI走势。

如何购买BKGI股票？

您可以以38.74的当前价格购买BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票。订单通常设置在38.74或39.04附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注BKGI的实时图表更新。

如何投资BKGI股票？

投资BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET需要考虑年度范围29.88 - 39.53和当前价格38.74。许多人在以38.74或39.04下订单之前，会比较3.31%和。实时查看BKGI价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF的最高价格是39.53。在29.88 - 39.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET的绩效。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF（BKGI）的最低价格为29.88。将其与当前的38.74和29.88 - 39.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKGI股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.74和20.72%中可见。

日范围
38.67 38.74
年范围
29.88 39.53
前一天收盘价
38.74
开盘价
38.71
卖价
38.74
买价
39.04
最低价
38.67
最高价
38.74
交易量
3
日变化
0.00%
月变化
3.31%
6个月变化
12.68%
年变化
20.72%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8