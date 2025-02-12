BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
今日BKGI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点38.67和高点38.74进行交易。
关注BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BKGI新闻
常见问题解答
BKGI股票今天的价格是多少？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票今天的定价为38.74。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为38.74，交易量达到3。BKGI的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票是否支付股息？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET目前的价值为38.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.72%和USD。实时查看图表以跟踪BKGI走势。
如何购买BKGI股票？
您可以以38.74的当前价格购买BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET股票。订单通常设置在38.74或39.04附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注BKGI的实时图表更新。
如何投资BKGI股票？
投资BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET需要考虑年度范围29.88 - 39.53和当前价格38.74。许多人在以38.74或39.04下订单之前，会比较3.31%和。实时查看BKGI价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF的最高价格是39.53。在29.88 - 39.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET的绩效。
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF（BKGI）的最低价格为29.88。将其与当前的38.74和29.88 - 39.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKGI股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.74和20.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.74
- 开盘价
- 38.71
- 卖价
- 38.74
- 买价
- 39.04
- 最低价
- 38.67
- 最高价
- 38.74
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.31%
- 6个月变化
- 12.68%
- 年变化
- 20.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8