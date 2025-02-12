- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
Le taux de change de BKGI a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.58 et à un maximum de 38.77.
Suivez la dynamique BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKGI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKGI aujourd'hui ?
L'action BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET est cotée à 38.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 38.72 et son volume d'échange a atteint 83. Le graphique en temps réel du cours de BKGI présente ces mises à jour.
L'action BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET verse-t-elle des dividendes ?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET est actuellement valorisé à 38.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKGI.
Comment acheter des actions BKGI ?
Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET au cours actuel de 38.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.74 ou de 39.04, le 83 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKGI ?
Investir dans BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.88 - 39.53 et le prix actuel 38.74. Beaucoup comparent 3.31% et 12.68% avant de passer des ordres à 38.74 ou 39.04. Consultez le graphique du cours de BKGI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF ?
Le cours le plus élevé de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF l'année dernière était 39.53. Au cours de 29.88 - 39.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF ?
Le cours le plus bas de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) sur l'année a été 29.88. Sa comparaison avec 38.74 et 29.88 - 39.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKGI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKGI a-t-elle été divisée ?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.72 et 20.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.72
- Ouverture
- 38.62
- Bid
- 38.74
- Ask
- 39.04
- Plus Bas
- 38.58
- Plus Haut
- 38.77
- Volume
- 83
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 3.31%
- Changement à 6 Mois
- 12.68%
- Changement Annuel
- 20.72%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8