BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET

38.74 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKGI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.67, а максимальная — 38.74.

Следите за динамикой BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKGI сегодня?

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) сегодня оценивается на уровне 38.74. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 38.74, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET?

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET в настоящее время оценивается в 38.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.72% и USD. Отслеживайте движения BKGI на графике в реальном времени.

Как купить акции BKGI?

Вы можете купить акции BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) по текущей цене 38.74. Ордера обычно размещаются около 38.74 или 39.04, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKGI?

Инвестирование в BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET предполагает учет годового диапазона 29.88 - 39.53 и текущей цены 38.74. Многие сравнивают 3.31% и 12.68% перед размещением ордеров на 38.74 или 39.04. Изучайте ежедневные изменения цены BKGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) за последний год составила 39.53. Акции заметно колебались в пределах 29.88 - 39.53, сравнение с 38.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) за год составила 29.88. Сравнение с текущими 38.74 и 29.88 - 39.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKGI?

В прошлом BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.74 и 20.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.67 38.74
Годовой диапазон
29.88 39.53
Предыдущее закрытие
38.74
Open
38.71
Bid
38.74
Ask
39.04
Low
38.67
High
38.74
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
3.31%
6-месячное изменение
12.68%
Годовое изменение
20.72%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8