BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
El tipo de cambio de BKGI de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.67, mientras que el máximo ha alcanzado 38.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BKGI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BKGI hoy?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) se evalúa hoy en 38.88. El instrumento se negocia dentro de 0.36%; el cierre de ayer ha sido 38.74 y el volumen comercial ha alcanzado 53. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BKGI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET se evalúa actualmente en 38.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 21.16% y USD. Monitoree los movimientos de BKGI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BKGI?
Puede comprar acciones de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) al precio actual de 38.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.88 o 39.18, mientras que 53 y 0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BKGI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BKGI?
Invertir en BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET implica tener en cuenta el rango anual 29.88 - 39.53 y el precio actual 38.88. Muchos comparan 3.68% y 13.09% antes de colocar órdenes en 38.88 o 39.18. Estudie los cambios diarios de precios de BKGI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
El precio más alto de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) en el último año ha sido 39.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.88 - 39.53, una comparación con 38.74 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
El precio más bajo de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) para el año ha sido 29.88. La comparación con los actuales 38.88 y 29.88 - 39.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BKGI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BKGI?
En el pasado, BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 38.74 y 21.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 38.74
- Open
- 38.71
- Bid
- 38.88
- Ask
- 39.18
- Low
- 38.67
- High
- 38.91
- Volumen
- 53
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 3.68%
- Cambio a 6 meses
- 13.09%
- Cambio anual
- 21.16%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8