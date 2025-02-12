クォートセクション
通貨 / BKGI
BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET

38.88 USD 0.14 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKGIの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり38.67の安値と38.91の高値で取引されました。

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BKGI株の現在の価格は？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの株価は本日38.88です。0.36%内で取引され、前日の終値は38.74、取引量は53に達しました。BKGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの株は配当を出しますか？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの現在の価格は38.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は21.16%やUSDにも注目します。BKGIの動きはライブチャートで確認できます。

BKGI株を買う方法は？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの株は現在38.88で購入可能です。注文は通常38.88または39.18付近で行われ、53や0.44%が市場の動きを示します。BKGIの最新情報はライブチャートで確認できます。

BKGI株に投資する方法は？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETへの投資では、年間の値幅29.88 - 39.53と現在の38.88を考慮します。注文は多くの場合38.88や39.18で行われる前に、3.68%や13.09%と比較されます。BKGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの株の最高値は？

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの過去1年の最高値は39.53でした。29.88 - 39.53内で株価は大きく変動し、38.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの株の最低値は？

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF(BKGI)の年間最安値は29.88でした。現在の38.88や29.88 - 39.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKGIの動きはライブチャートで確認できます。

BKGIの株式分割はいつ行われましたか？

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.74、21.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.67 38.91
1年のレンジ
29.88 39.53
以前の終値
38.74
始値
38.71
買値
38.88
買値
39.18
安値
38.67
高値
38.91
出来高
53
1日の変化
0.36%
1ヶ月の変化
3.68%
6ヶ月の変化
13.09%
1年の変化
21.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8