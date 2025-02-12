- 概要
BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
BKGIの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり38.67の安値と38.91の高値で取引されました。
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BKGI株の現在の価格は？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの株価は本日38.88です。0.36%内で取引され、前日の終値は38.74、取引量は53に達しました。BKGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの株は配当を出しますか？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの現在の価格は38.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は21.16%やUSDにも注目します。BKGIの動きはライブチャートで確認できます。
BKGI株を買う方法は？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの株は現在38.88で購入可能です。注文は通常38.88または39.18付近で行われ、53や0.44%が市場の動きを示します。BKGIの最新情報はライブチャートで確認できます。
BKGI株に投資する方法は？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETへの投資では、年間の値幅29.88 - 39.53と現在の38.88を考慮します。注文は多くの場合38.88や39.18で行われる前に、3.68%や13.09%と比較されます。BKGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの株の最高値は？
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの過去1年の最高値は39.53でした。29.88 - 39.53内で株価は大きく変動し、38.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの株の最低値は？
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF(BKGI)の年間最安値は29.88でした。現在の38.88や29.88 - 39.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKGIの動きはライブチャートで確認できます。
BKGIの株式分割はいつ行われましたか？
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.74、21.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.74
- 始値
- 38.71
- 買値
- 38.88
- 買値
- 39.18
- 安値
- 38.67
- 高値
- 38.91
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 0.36%
- 1ヶ月の変化
- 3.68%
- 6ヶ月の変化
- 13.09%
- 1年の変化
- 21.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8