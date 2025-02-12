BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETの現在の価格は38.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は21.16%やUSDにも注目します。BKGIの動きはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの過去1年の最高値は39.53でした。29.88 - 39.53内で株価は大きく変動し、38.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFの株の最低値は？

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF(BKGI)の年間最安値は29.88でした。現在の38.88や29.88 - 39.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKGIの動きはライブチャートで確認できます。