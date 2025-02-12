- Übersicht
BKGI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET
Der Wechselkurs von BKGI hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.67 bis zu einem Hoch von 38.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKGI heute?
Die Aktie von BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) notiert heute bei 38.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.74 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von BKGI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKGI Dividenden?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET wird derzeit mit 38.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKGI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKGI-Aktien?
Sie können Aktien von BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET (BKGI) zum aktuellen Kurs von 38.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.95 oder 39.25 platziert, während 71 und 0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKGI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKGI-Aktien?
Bei einer Investition in BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET müssen die jährliche Spanne 29.88 - 39.53 und der aktuelle Kurs 38.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.87% und 13.29%, bevor sie Orders zu 38.95 oder 39.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKGI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
Der höchste Kurs von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) im vergangenen Jahr lag bei 39.53. Innerhalb von 29.88 - 39.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF?
Der niedrigste Kurs von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) im Laufe des Jahres betrug 29.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.95 und der Spanne 29.88 - 39.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKGI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKGI statt?
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Global Infrastructure Income ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.74 und 21.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.74
- Eröffnung
- 38.71
- Bid
- 38.95
- Ask
- 39.25
- Tief
- 38.67
- Hoch
- 38.95
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 3.87%
- 6-Monatsänderung
- 13.29%
- Jahresänderung
- 21.38%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8