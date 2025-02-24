- Visão do mercado
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
A taxa do BITI para hoje mudou para 0.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.48 e o mais alto foi 18.63.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BITI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BITI hoje?
Hoje ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) está avaliado em 18.54. O instrumento é negociado dentro de 0.98%, o fechamento de ontem foi 18.36, e o volume de negociação atingiu 581. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BITI em tempo real.
As ações de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF está avaliado em 18.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 148.53% e USD. Monitore os movimentos de BITI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BITI?
Você pode comprar ações de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) pelo preço atual 18.54. Ordens geralmente são executadas perto de 18.54 ou 18.84, enquanto 581 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BITI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BITI?
Investir em ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 6.05 - 31.00 e o preço atual 18.54. Muitos comparam -3.59% e -28.39% antes de enviar ordens em 18.54 ou 18.84. Estude as mudanças diárias de preço de BITI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Short Bitcoin ETF?
O maior preço de ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) no último ano foi 31.00. As ações oscilaram bastante dentro de 6.05 - 31.00, e a comparação com 18.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Short Bitcoin ETF?
O menor preço de ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) no ano foi 6.05. A comparação com o preço atual 18.54 e 6.05 - 31.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BITI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BITI?
No passado ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.36 e 148.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.36
- Open
- 18.54
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.48
- High
- 18.63
- Volume
- 581
- Mudança diária
- 0.98%
- Mudança mensal
- -3.59%
- Mudança de 6 meses
- -28.39%
- Mudança anual
- 148.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8