BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
Der Wechselkurs von BITI hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.43 bis zu einem Hoch von 18.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BITI heute?
Die Aktie von ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) notiert heute bei 18.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.36 und das Handelsvolumen erreichte 796. Das Live-Chart von BITI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BITI Dividenden?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF wird derzeit mit 18.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 147.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BITI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BITI-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) zum aktuellen Kurs von 18.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.43 oder 18.73 platziert, während 796 und -0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BITI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BITI-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 6.05 - 31.00 und der aktuelle Kurs 18.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.16% und -28.81%, bevor sie Orders zu 18.43 oder 18.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BITI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Short Bitcoin ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) im vergangenen Jahr lag bei 31.00. Innerhalb von 6.05 - 31.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Short Bitcoin ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) im Laufe des Jahres betrug 6.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.43 und der Spanne 6.05 - 31.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BITI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BITI statt?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.36 und 147.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.36
- Eröffnung
- 18.54
- Bid
- 18.43
- Ask
- 18.73
- Tief
- 18.43
- Hoch
- 18.63
- Volumen
- 796
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -4.16%
- 6-Monatsänderung
- -28.81%
- Jahresänderung
- 147.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8