- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
El tipo de cambio de BITI de hoy ha cambiado un 0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.48, mientras que el máximo ha alcanzado 18.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BITI hoy?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) se evalúa hoy en 18.54. El instrumento se negocia dentro de 0.98%; el cierre de ayer ha sido 18.36 y el volumen comercial ha alcanzado 581. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BITI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF se evalúa actualmente en 18.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 148.53% y USD. Monitoree los movimientos de BITI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BITI?
Puede comprar acciones de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) al precio actual de 18.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.54 o 18.84, mientras que 581 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BITI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BITI?
Invertir en ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 6.05 - 31.00 y el precio actual 18.54. Muchos comparan -3.59% y -28.39% antes de colocar órdenes en 18.54 o 18.84. Estudie los cambios diarios de precios de BITI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Short Bitcoin ETF?
El precio más alto de ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) en el último año ha sido 31.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.05 - 31.00, una comparación con 18.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Short Bitcoin ETF?
El precio más bajo de ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) para el año ha sido 6.05. La comparación con los actuales 18.54 y 6.05 - 31.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BITI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BITI?
En el pasado, ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.36 y 148.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.36
- Open
- 18.54
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.48
- High
- 18.63
- Volumen
- 581
- Cambio diario
- 0.98%
- Cambio mensual
- -3.59%
- Cambio a 6 meses
- -28.39%
- Cambio anual
- 148.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8