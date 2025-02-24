BITI股票今天的价格是多少？ ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为18.49。它在0.71%范围内交易，昨天的收盘价为18.36，交易量达到207。BITI的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？ ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注147.86%和USD。实时查看图表以跟踪BITI走势。

如何购买BITI股票？ 您可以以18.49的当前价格购买ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而207和-0.27%显示市场活动。立即关注BITI的实时图表更新。

如何投资BITI股票？ 投资ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围6.05 - 31.00和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较-3.85%和。实时查看BITI价格图表，了解每日变化。

ProShares Short Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Short Bitcoin ETF的最高价格是31.00。在6.05 - 31.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF的绩效。

ProShares Short Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Short Bitcoin ETF（BITI）的最低价格为6.05。将其与当前的18.49和6.05 - 31.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。