BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

18.49 USD 0.13 (0.71%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BITI汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.60进行交易。

关注ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BITI股票今天的价格是多少？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为18.49。它在0.71%范围内交易，昨天的收盘价为18.36，交易量达到207。BITI的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注147.86%和USD。实时查看图表以跟踪BITI走势。

如何购买BITI股票？

您可以以18.49的当前价格购买ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而207和-0.27%显示市场活动。立即关注BITI的实时图表更新。

如何投资BITI股票？

投资ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围6.05 - 31.00和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较-3.85%和。实时查看BITI价格图表，了解每日变化。

ProShares Short Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Short Bitcoin ETF的最高价格是31.00。在6.05 - 31.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF的绩效。

ProShares Short Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Short Bitcoin ETF（BITI）的最低价格为6.05。将其与当前的18.49和6.05 - 31.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITI股票是什么时候拆分的？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.36和147.86%中可见。

日范围
18.49 18.60
年范围
6.05 31.00
前一天收盘价
18.36
开盘价
18.54
卖价
18.49
买价
18.79
最低价
18.49
最高价
18.60
交易量
207
日变化
0.71%
月变化
-3.85%
6个月变化
-28.58%
年变化
147.86%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8