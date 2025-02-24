BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
今日BITI汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.60进行交易。
关注ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BITI新闻
常见问题解答
BITI股票今天的价格是多少？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为18.49。它在0.71%范围内交易，昨天的收盘价为18.36，交易量达到207。BITI的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注147.86%和USD。实时查看图表以跟踪BITI走势。
如何购买BITI股票？
您可以以18.49的当前价格购买ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而207和-0.27%显示市场活动。立即关注BITI的实时图表更新。
如何投资BITI股票？
投资ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围6.05 - 31.00和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较-3.85%和。实时查看BITI价格图表，了解每日变化。
ProShares Short Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Short Bitcoin ETF的最高价格是31.00。在6.05 - 31.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF的绩效。
ProShares Short Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Short Bitcoin ETF（BITI）的最低价格为6.05。将其与当前的18.49和6.05 - 31.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITI股票是什么时候拆分的？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.36和147.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.36
- 开盘价
- 18.54
- 卖价
- 18.49
- 买价
- 18.79
- 最低价
- 18.49
- 最高价
- 18.60
- 交易量
- 207
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -3.85%
- 6个月变化
- -28.58%
- 年变化
- 147.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8