BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITIの今日の為替レートは、0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり18.48の安値と18.63の高値で取引されました。
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITI News
よくあるご質問
BITI株の現在の価格は？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの株価は本日18.54です。0.98%内で取引され、前日の終値は18.36、取引量は581に達しました。BITIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの株は配当を出しますか？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの現在の価格は18.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は148.53%やUSDにも注目します。BITIの動きはライブチャートで確認できます。
BITI株を買う方法は？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの株は現在18.54で購入可能です。注文は通常18.54または18.84付近で行われ、581や0.00%が市場の動きを示します。BITIの最新情報はライブチャートで確認できます。
BITI株に投資する方法は？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFへの投資では、年間の値幅6.05 - 31.00と現在の18.54を考慮します。注文は多くの場合18.54や18.84で行われる前に、-3.59%や-28.39%と比較されます。BITIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Short Bitcoin ETFの株の最高値は？
ProShares Short Bitcoin ETFの過去1年の最高値は31.00でした。6.05 - 31.00内で株価は大きく変動し、18.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Short Bitcoin ETFの株の最低値は？
ProShares Short Bitcoin ETF(BITI)の年間最安値は6.05でした。現在の18.54や6.05 - 31.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITIの動きはライブチャートで確認できます。
BITIの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.36、148.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.36
- 始値
- 18.54
- 買値
- 18.54
- 買値
- 18.84
- 安値
- 18.48
- 高値
- 18.63
- 出来高
- 581
- 1日の変化
- 0.98%
- 1ヶ月の変化
- -3.59%
- 6ヶ月の変化
- -28.39%
- 1年の変化
- 148.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8