通貨 / BITI
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

18.54 USD 0.18 (0.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BITIの今日の為替レートは、0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり18.48の安値と18.63の高値で取引されました。

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BITI株の現在の価格は？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの株価は本日18.54です。0.98%内で取引され、前日の終値は18.36、取引量は581に達しました。BITIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの現在の価格は18.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は148.53%やUSDにも注目します。BITIの動きはライブチャートで確認できます。

BITI株を買う方法は？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFの株は現在18.54で購入可能です。注文は通常18.54または18.84付近で行われ、581や0.00%が市場の動きを示します。BITIの最新情報はライブチャートで確認できます。

BITI株に投資する方法は？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFへの投資では、年間の値幅6.05 - 31.00と現在の18.54を考慮します。注文は多くの場合18.54や18.84で行われる前に、-3.59%や-28.39%と比較されます。BITIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Short Bitcoin ETFの株の最高値は？

ProShares Short Bitcoin ETFの過去1年の最高値は31.00でした。6.05 - 31.00内で株価は大きく変動し、18.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Short Bitcoin ETFの株の最低値は？

ProShares Short Bitcoin ETF(BITI)の年間最安値は6.05でした。現在の18.54や6.05 - 31.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITIの動きはライブチャートで確認できます。

BITIの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.36、148.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.48 18.63
1年のレンジ
6.05 31.00
以前の終値
18.36
始値
18.54
買値
18.54
買値
18.84
安値
18.48
高値
18.63
出来高
581
1日の変化
0.98%
1ヶ月の変化
-3.59%
6ヶ月の変化
-28.39%
1年の変化
148.53%
