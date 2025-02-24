КотировкиРазделы
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

18.49 USD 0.13 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BITI за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.60.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITI сегодня?

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) сегодня оценивается на уровне 18.49. Инструмент торгуется в пределах 0.71%, вчерашнее закрытие составило 18.36, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF?

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF в настоящее время оценивается в 18.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 147.86% и USD. Отслеживайте движения BITI на графике в реальном времени.

Как купить акции BITI?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) по текущей цене 18.49. Ордера обычно размещаются около 18.49 или 18.79, тогда как 207 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITI?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 6.05 - 31.00 и текущей цены 18.49. Многие сравнивают -3.85% и -28.58% перед размещением ордеров на 18.49 или 18.79. Изучайте ежедневные изменения цены BITI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Bitcoin ETF?

Самая высокая цена ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) за последний год составила 31.00. Акции заметно колебались в пределах 6.05 - 31.00, сравнение с 18.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Bitcoin ETF?

Самая низкая цена ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) за год составила 6.05. Сравнение с текущими 18.49 и 6.05 - 31.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITI?

В прошлом ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.36 и 147.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.49 18.60
Годовой диапазон
6.05 31.00
Предыдущее закрытие
18.36
Open
18.54
Bid
18.49
Ask
18.79
Low
18.49
High
18.60
Объем
207
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
-3.85%
6-месячное изменение
-28.58%
Годовое изменение
147.86%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8