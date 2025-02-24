- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
Курс BITI за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.60.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BITI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITI сегодня?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) сегодня оценивается на уровне 18.49. Инструмент торгуется в пределах 0.71%, вчерашнее закрытие составило 18.36, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF в настоящее время оценивается в 18.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 147.86% и USD. Отслеживайте движения BITI на графике в реальном времени.
Как купить акции BITI?
Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) по текущей цене 18.49. Ордера обычно размещаются около 18.49 или 18.79, тогда как 207 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITI?
Инвестирование в ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 6.05 - 31.00 и текущей цены 18.49. Многие сравнивают -3.85% и -28.58% перед размещением ордеров на 18.49 или 18.79. Изучайте ежедневные изменения цены BITI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Bitcoin ETF?
Самая высокая цена ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) за последний год составила 31.00. Акции заметно колебались в пределах 6.05 - 31.00, сравнение с 18.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Bitcoin ETF?
Самая низкая цена ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) за год составила 6.05. Сравнение с текущими 18.49 и 6.05 - 31.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITI?
В прошлом ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.36 и 147.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.36
- Open
- 18.54
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Low
- 18.49
- High
- 18.60
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- -3.85%
- 6-месячное изменение
- -28.58%
- Годовое изменение
- 147.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8