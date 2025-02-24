Курс BITI за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.60.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.