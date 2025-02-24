- Aperçu
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
Le taux de change de BITI a changé de -4.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.34 et à un maximum de 18.77.
Suivez la dynamique ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BITI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BITI aujourd'hui ?
L'action ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF est cotée à 18.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.92%, a clôturé hier à 19.31 et son volume d'échange a atteint 1295. Le graphique en temps réel du cours de BITI présente ces mises à jour.
L'action ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF est actuellement valorisé à 18.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 146.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BITI.
Comment acheter des actions BITI ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF au cours actuel de 18.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.36 ou de 18.66, le 1295 et le -2.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BITI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BITI ?
Investir dans ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.05 - 31.00 et le prix actuel 18.36. Beaucoup comparent -4.52% et -29.08% avant de passer des ordres à 18.36 ou 18.66. Consultez le graphique du cours de BITI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Short Bitcoin ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Short Bitcoin ETF l'année dernière était 31.00. Au cours de 6.05 - 31.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Short Bitcoin ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) sur l'année a été 6.05. Sa comparaison avec 18.36 et 6.05 - 31.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BITI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BITI a-t-elle été divisée ?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.31 et 146.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.31
- Ouverture
- 18.75
- Bid
- 18.36
- Ask
- 18.66
- Plus Bas
- 18.34
- Plus Haut
- 18.77
- Volume
- 1.295 K
- Changement quotidien
- -4.92%
- Changement Mensuel
- -4.52%
- Changement à 6 Mois
- -29.08%
- Changement Annuel
- 146.11%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8