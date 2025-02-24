QuotazioniSezioni
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

18.49 USD 0.13 (0.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BITI ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.49 e ad un massimo di 18.60.

Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BITI News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BITI oggi?

Oggi le azioni ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF sono prezzate a 18.49. Viene scambiato all'interno di 0.71%, la chiusura di ieri è stata 18.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 207. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF pagano dividendi?

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF è attualmente valutato a 18.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 147.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITI.

Come acquistare azioni BITI?

Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF al prezzo attuale di 18.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.49 o 18.79, mentre 207 e -0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BITI?

Investire in ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.05 - 31.00 e il prezzo attuale 18.49. Molti confrontano -3.85% e -28.58% prima di effettuare ordini su 18.49 o 18.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Short Bitcoin ETF?

Il prezzo massimo di ProShares Short Bitcoin ETF nell'ultimo anno è stato 31.00. All'interno di 6.05 - 31.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Short Bitcoin ETF?

Il prezzo più basso di ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) nel corso dell'anno è stato 6.05. Confrontandolo con gli attuali 18.49 e 6.05 - 31.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITI?

ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.36 e 147.86%.

Intervallo Giornaliero
18.49 18.60
Intervallo Annuale
6.05 31.00
Chiusura Precedente
18.36
Apertura
18.54
Bid
18.49
Ask
18.79
Minimo
18.49
Massimo
18.60
Volume
207
Variazione giornaliera
0.71%
Variazione Mensile
-3.85%
Variazione Semestrale
-28.58%
Variazione Annuale
147.86%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8