- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BITI: ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
Il tasso di cambio BITI ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.49 e ad un massimo di 18.60.
Segui le dinamiche di ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BITI oggi?
Oggi le azioni ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF sono prezzate a 18.49. Viene scambiato all'interno di 0.71%, la chiusura di ieri è stata 18.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 207. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF pagano dividendi?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF è attualmente valutato a 18.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 147.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITI.
Come acquistare azioni BITI?
Puoi acquistare azioni ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF al prezzo attuale di 18.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.49 o 18.79, mentre 207 e -0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BITI?
Investire in ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.05 - 31.00 e il prezzo attuale 18.49. Molti confrontano -3.85% e -28.58% prima di effettuare ordini su 18.49 o 18.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Short Bitcoin ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Short Bitcoin ETF nell'ultimo anno è stato 31.00. All'interno di 6.05 - 31.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Short Bitcoin ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) nel corso dell'anno è stato 6.05. Confrontandolo con gli attuali 18.49 e 6.05 - 31.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITI?
ProShares Trust ProShares Short Bitcoin Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.36 e 147.86%.
- Chiusura Precedente
- 18.36
- Apertura
- 18.54
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Minimo
- 18.49
- Massimo
- 18.60
- Volume
- 207
- Variazione giornaliera
- 0.71%
- Variazione Mensile
- -3.85%
- Variazione Semestrale
- -28.58%
- Variazione Annuale
- 147.86%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8