BFOR: Barron's 400
A taxa do BFOR para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.61 e o mais alto foi 80.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Barron's 400. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BFOR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BFOR hoje?
Hoje Barron's 400 (BFOR) está avaliado em 80.61. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 81.21, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BFOR em tempo real.
As ações de Barron's 400 pagam dividendos?
Atualmente Barron's 400 está avaliado em 80.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.42% e USD. Monitore os movimentos de BFOR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BFOR?
Você pode comprar ações de Barron's 400 (BFOR) pelo preço atual 80.61. Ordens geralmente são executadas perto de 80.61 ou 80.91, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BFOR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BFOR?
Investir em Barron's 400 envolve considerar a faixa anual 60.32 - 82.46 e o preço atual 80.61. Muitos comparam 1.24% e 15.37% antes de enviar ordens em 80.61 ou 80.91. Estude as mudanças diárias de preço de BFOR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Barron's 400 ETF?
O maior preço de Barron's 400 ETF (BFOR) no último ano foi 82.46. As ações oscilaram bastante dentro de 60.32 - 82.46, e a comparação com 81.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Barron's 400 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Barron's 400 ETF?
O menor preço de Barron's 400 ETF (BFOR) no ano foi 60.32. A comparação com o preço atual 80.61 e 60.32 - 82.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BFOR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BFOR?
No passado Barron's 400 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 81.21 e 13.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 81.21
- Open
- 80.61
- Bid
- 80.61
- Ask
- 80.91
- Low
- 80.61
- High
- 80.61
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- 1.24%
- Mudança de 6 meses
- 15.37%
- Mudança anual
- 13.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8