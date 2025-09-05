CotizacionesSecciones
Divisas / BFOR
Volver a Acciones

BFOR: Barron's 400

80.61 USD 0.60 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BFOR de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.61, mientras que el máximo ha alcanzado 80.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Barron's 400. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BFOR News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BFOR hoy?

Barron's 400 (BFOR) se evalúa hoy en 80.61. El instrumento se negocia dentro de -0.74%; el cierre de ayer ha sido 81.21 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BFOR en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Barron's 400?

Barron's 400 se evalúa actualmente en 80.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.42% y USD. Monitoree los movimientos de BFOR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BFOR?

Puede comprar acciones de Barron's 400 (BFOR) al precio actual de 80.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 80.61 o 80.91, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BFOR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BFOR?

Invertir en Barron's 400 implica tener en cuenta el rango anual 60.32 - 82.46 y el precio actual 80.61. Muchos comparan 1.24% y 15.37% antes de colocar órdenes en 80.61 o 80.91. Estudie los cambios diarios de precios de BFOR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Barron's 400 ETF?

El precio más alto de Barron's 400 ETF (BFOR) en el último año ha sido 82.46. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 60.32 - 82.46, una comparación con 81.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Barron's 400 en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Barron's 400 ETF?

El precio más bajo de Barron's 400 ETF (BFOR) para el año ha sido 60.32. La comparación con los actuales 80.61 y 60.32 - 82.46 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BFOR en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BFOR?

En el pasado, Barron's 400 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 81.21 y 13.42% después de las acciones corporativas.

Rango diario
80.61 80.61
Rango anual
60.32 82.46
Cierres anteriores
81.21
Open
80.61
Bid
80.61
Ask
80.91
Low
80.61
High
80.61
Volumen
1
Cambio diario
-0.74%
Cambio mensual
1.24%
Cambio a 6 meses
15.37%
Cambio anual
13.42%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8