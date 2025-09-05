- Übersicht
BFOR: Barron's 400
Der Wechselkurs von BFOR hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.61 bis zu einem Hoch von 80.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barron's 400-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BFOR heute?
Die Aktie von Barron's 400 (BFOR) notiert heute bei 80.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 81.21 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BFOR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BFOR Dividenden?
Barron's 400 wird derzeit mit 80.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFOR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BFOR-Aktien?
Sie können Aktien von Barron's 400 (BFOR) zum aktuellen Kurs von 80.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 80.61 oder 80.91 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFOR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BFOR-Aktien?
Bei einer Investition in Barron's 400 müssen die jährliche Spanne 60.32 - 82.46 und der aktuelle Kurs 80.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.24% und 15.37%, bevor sie Orders zu 80.61 oder 80.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFOR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Barron's 400 ETF?
Der höchste Kurs von Barron's 400 ETF (BFOR) im vergangenen Jahr lag bei 82.46. Innerhalb von 60.32 - 82.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 81.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Barron's 400 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Barron's 400 ETF?
Der niedrigste Kurs von Barron's 400 ETF (BFOR) im Laufe des Jahres betrug 60.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 80.61 und der Spanne 60.32 - 82.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFOR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BFOR statt?
Barron's 400 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 81.21 und 13.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.21
- Eröffnung
- 80.61
- Bid
- 80.61
- Ask
- 80.91
- Tief
- 80.61
- Hoch
- 80.61
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 1.24%
- 6-Monatsänderung
- 15.37%
- Jahresänderung
- 13.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8