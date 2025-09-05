报价部分
BFOR: Barron's 400

80.61 USD 0.60 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BFOR汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点80.61和高点80.61进行交易。

关注Barron's 400动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BFOR股票今天的价格是多少？

Barron's 400股票今天的定价为80.61。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为81.21，交易量达到1。BFOR的实时价格图表显示了这些更新。

Barron's 400股票是否支付股息？

Barron's 400目前的价值为80.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.42%和USD。实时查看图表以跟踪BFOR走势。

如何购买BFOR股票？

您可以以80.61的当前价格购买Barron's 400股票。订单通常设置在80.61或80.91附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BFOR的实时图表更新。

如何投资BFOR股票？

投资Barron's 400需要考虑年度范围60.32 - 82.46和当前价格80.61。许多人在以80.61或80.91下订单之前，会比较1.24%和。实时查看BFOR价格图表，了解每日变化。

Barron's 400 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Barron's 400 ETF的最高价格是82.46。在60.32 - 82.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Barron's 400的绩效。

Barron's 400 ETF股票的最低价格是多少？

Barron's 400 ETF（BFOR）的最低价格为60.32。将其与当前的80.61和60.32 - 82.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFOR股票是什么时候拆分的？

Barron's 400历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.21和13.42%中可见。

日范围
80.61 80.61
年范围
60.32 82.46
前一天收盘价
81.21
开盘价
80.61
卖价
80.61
买价
80.91
最低价
80.61
最高价
80.61
交易量
1
日变化
-0.74%
月变化
1.24%
6个月变化
15.37%
年变化
13.42%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8