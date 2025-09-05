КотировкиРазделы
BFOR: Barron's 400

81.21 USD 0.16 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFOR за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.19, а максимальная — 81.29.

Следите за динамикой Barron's 400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BFOR сегодня?

Barron's 400 (BFOR) сегодня оценивается на уровне 81.21. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 81.37, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barron's 400?

Barron's 400 в настоящее время оценивается в 81.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.27% и USD. Отслеживайте движения BFOR на графике в реальном времени.

Как купить акции BFOR?

Вы можете купить акции Barron's 400 (BFOR) по текущей цене 81.21. Ордера обычно размещаются около 81.21 или 81.51, тогда как 5 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BFOR?

Инвестирование в Barron's 400 предполагает учет годового диапазона 60.32 - 82.46 и текущей цены 81.21. Многие сравнивают 2.00% и 16.23% перед размещением ордеров на 81.21 или 81.51. Изучайте ежедневные изменения цены BFOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Barron's 400 ETF?

Самая высокая цена Barron's 400 ETF (BFOR) за последний год составила 82.46. Акции заметно колебались в пределах 60.32 - 82.46, сравнение с 81.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barron's 400 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Barron's 400 ETF?

Самая низкая цена Barron's 400 ETF (BFOR) за год составила 60.32. Сравнение с текущими 81.21 и 60.32 - 82.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BFOR?

В прошлом Barron's 400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.37 и 14.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.19 81.29
Годовой диапазон
60.32 82.46
Предыдущее закрытие
81.37
Open
81.29
Bid
81.21
Ask
81.51
Low
81.19
High
81.29
Объем
5
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
2.00%
6-месячное изменение
16.23%
Годовое изменение
14.27%
