BFOR: Barron's 400
Курс BFOR за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.19, а максимальная — 81.29.
Следите за динамикой Barron's 400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BFOR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFOR сегодня?
Barron's 400 (BFOR) сегодня оценивается на уровне 81.21. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 81.37, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barron's 400?
Barron's 400 в настоящее время оценивается в 81.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.27% и USD. Отслеживайте движения BFOR на графике в реальном времени.
Как купить акции BFOR?
Вы можете купить акции Barron's 400 (BFOR) по текущей цене 81.21. Ордера обычно размещаются около 81.21 или 81.51, тогда как 5 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFOR?
Инвестирование в Barron's 400 предполагает учет годового диапазона 60.32 - 82.46 и текущей цены 81.21. Многие сравнивают 2.00% и 16.23% перед размещением ордеров на 81.21 или 81.51. Изучайте ежедневные изменения цены BFOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Barron's 400 ETF?
Самая высокая цена Barron's 400 ETF (BFOR) за последний год составила 82.46. Акции заметно колебались в пределах 60.32 - 82.46, сравнение с 81.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barron's 400 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Barron's 400 ETF?
Самая низкая цена Barron's 400 ETF (BFOR) за год составила 60.32. Сравнение с текущими 81.21 и 60.32 - 82.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFOR?
В прошлом Barron's 400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.37 и 14.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 81.37
- Open
- 81.29
- Bid
- 81.21
- Ask
- 81.51
- Low
- 81.19
- High
- 81.29
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 16.23%
- Годовое изменение
- 14.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8