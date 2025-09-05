QuotazioniSezioni
Valute / BFOR
Tornare a Azioni

BFOR: Barron's 400

81.21 USD 0.16 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFOR ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.19 e ad un massimo di 81.29.

Segui le dinamiche di Barron's 400. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BFOR News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BFOR oggi?

Oggi le azioni Barron's 400 sono prezzate a 81.21. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 81.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFOR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Barron's 400 pagano dividendi?

Barron's 400 è attualmente valutato a 81.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFOR.

Come acquistare azioni BFOR?

Puoi acquistare azioni Barron's 400 al prezzo attuale di 81.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 81.21 o 81.51, mentre 5 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFOR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BFOR?

Investire in Barron's 400 implica considerare l'intervallo annuale 60.32 - 82.46 e il prezzo attuale 81.21. Molti confrontano 2.00% e 16.23% prima di effettuare ordini su 81.21 o 81.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFOR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Barron's 400 ETF?

Il prezzo massimo di Barron's 400 ETF nell'ultimo anno è stato 82.46. All'interno di 60.32 - 82.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 81.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Barron's 400 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Barron's 400 ETF?

Il prezzo più basso di Barron's 400 ETF (BFOR) nel corso dell'anno è stato 60.32. Confrontandolo con gli attuali 81.21 e 60.32 - 82.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFOR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFOR?

Barron's 400 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 81.37 e 14.27%.

Intervallo Giornaliero
81.19 81.29
Intervallo Annuale
60.32 82.46
Chiusura Precedente
81.37
Apertura
81.29
Bid
81.21
Ask
81.51
Minimo
81.19
Massimo
81.29
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
2.00%
Variazione Semestrale
16.23%
Variazione Annuale
14.27%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8