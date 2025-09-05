- Panoramica
BFOR: Barron's 400
Il tasso di cambio BFOR ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.19 e ad un massimo di 81.29.
Segui le dinamiche di Barron's 400. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BFOR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BFOR oggi?
Oggi le azioni Barron's 400 sono prezzate a 81.21. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 81.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFOR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Barron's 400 pagano dividendi?
Barron's 400 è attualmente valutato a 81.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFOR.
Come acquistare azioni BFOR?
Puoi acquistare azioni Barron's 400 al prezzo attuale di 81.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 81.21 o 81.51, mentre 5 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFOR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BFOR?
Investire in Barron's 400 implica considerare l'intervallo annuale 60.32 - 82.46 e il prezzo attuale 81.21. Molti confrontano 2.00% e 16.23% prima di effettuare ordini su 81.21 o 81.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFOR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Barron's 400 ETF?
Il prezzo massimo di Barron's 400 ETF nell'ultimo anno è stato 82.46. All'interno di 60.32 - 82.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 81.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Barron's 400 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Barron's 400 ETF?
Il prezzo più basso di Barron's 400 ETF (BFOR) nel corso dell'anno è stato 60.32. Confrontandolo con gli attuali 81.21 e 60.32 - 82.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFOR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFOR?
Barron's 400 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 81.37 e 14.27%.
- Chiusura Precedente
- 81.37
- Apertura
- 81.29
- Bid
- 81.21
- Ask
- 81.51
- Minimo
- 81.19
- Massimo
- 81.29
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- 16.23%
- Variazione Annuale
- 14.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8