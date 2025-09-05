クォートセクション
BFOR: Barron's 400

80.61 USD 0.60 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BFORの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり80.61の安値と80.61の高値で取引されました。

Barron's 400ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BFOR News

よくあるご質問

BFOR株の現在の価格は？

Barron's 400の株価は本日80.61です。-0.74%内で取引され、前日の終値は81.21、取引量は1に達しました。BFORのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Barron's 400の株は配当を出しますか？

Barron's 400の現在の価格は80.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.42%やUSDにも注目します。BFORの動きはライブチャートで確認できます。

BFOR株を買う方法は？

Barron's 400の株は現在80.61で購入可能です。注文は通常80.61または80.91付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BFORの最新情報はライブチャートで確認できます。

BFOR株に投資する方法は？

Barron's 400への投資では、年間の値幅60.32 - 82.46と現在の80.61を考慮します。注文は多くの場合80.61や80.91で行われる前に、1.24%や15.37%と比較されます。BFORの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Barron's 400 ETFの株の最高値は？

Barron's 400 ETFの過去1年の最高値は82.46でした。60.32 - 82.46内で株価は大きく変動し、81.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Barron's 400のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Barron's 400 ETFの株の最低値は？

Barron's 400 ETF(BFOR)の年間最安値は60.32でした。現在の80.61や60.32 - 82.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BFORの動きはライブチャートで確認できます。

BFORの株式分割はいつ行われましたか？

Barron's 400は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、81.21、13.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
80.61 80.61
1年のレンジ
60.32 82.46
以前の終値
81.21
始値
80.61
買値
80.61
買値
80.91
安値
80.61
高値
80.61
出来高
1
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
1.24%
6ヶ月の変化
15.37%
1年の変化
13.42%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8