BFOR: Barron's 400

81.21 USD 0.16 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BFOR a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.19 et à un maximum de 81.29.

Suivez la dynamique Barron's 400. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BFOR aujourd'hui ?

L'action Barron's 400 est cotée à 81.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.20%, a clôturé hier à 81.37 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BFOR présente ces mises à jour.

L'action Barron's 400 verse-t-elle des dividendes ?

Barron's 400 est actuellement valorisé à 81.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BFOR.

Comment acheter des actions BFOR ?

Vous pouvez acheter des actions Barron's 400 au cours actuel de 81.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 81.21 ou de 81.51, le 5 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BFOR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BFOR ?

Investir dans Barron's 400 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 60.32 - 82.46 et le prix actuel 81.21. Beaucoup comparent 2.00% et 16.23% avant de passer des ordres à 81.21 ou 81.51. Consultez le graphique du cours de BFOR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Barron's 400 ETF ?

Le cours le plus élevé de Barron's 400 ETF l'année dernière était 82.46. Au cours de 60.32 - 82.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 81.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Barron's 400 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Barron's 400 ETF ?

Le cours le plus bas de Barron's 400 ETF (BFOR) sur l'année a été 60.32. Sa comparaison avec 81.21 et 60.32 - 82.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BFOR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BFOR a-t-elle été divisée ?

Barron's 400 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 81.37 et 14.27% après les opérations sur titres.

Range quotidien
81.19 81.29
Range Annuel
60.32 82.46
Clôture Précédente
81.37
Ouverture
81.29
Bid
81.21
Ask
81.51
Plus Bas
81.19
Plus Haut
81.29
Volume
5
Changement quotidien
-0.20%
Changement Mensuel
2.00%
Changement à 6 Mois
16.23%
Changement Annuel
14.27%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8