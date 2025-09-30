- Visão do mercado
BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
A taxa do BFIX para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.34 e o mais alto foi 25.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BFIX hoje?
Hoje Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) está avaliado em 25.36. O instrumento é negociado dentro de 0.28%, o fechamento de ontem foi 25.29, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BFIX em tempo real.
As ações de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF pagam dividendos?
Atualmente Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF está avaliado em 25.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.41% e USD. Monitore os movimentos de BFIX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BFIX?
Você pode comprar ações de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) pelo preço atual 25.36. Ordens geralmente são executadas perto de 25.36 ou 25.66, enquanto 12 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BFIX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BFIX?
Investir em Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF envolve considerar a faixa anual 24.05 - 26.21 e o preço atual 25.36. Muitos comparam 1.12% e 1.24% antes de enviar ordens em 25.36 ou 25.66. Estude as mudanças diárias de preço de BFIX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Build Bond Innovation ETF?
O maior preço de Build Bond Innovation ETF (BFIX) no último ano foi 26.21. As ações oscilaram bastante dentro de 24.05 - 26.21, e a comparação com 25.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Build Bond Innovation ETF?
O menor preço de Build Bond Innovation ETF (BFIX) no ano foi 24.05. A comparação com o preço atual 25.36 e 24.05 - 26.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BFIX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BFIX?
No passado Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.29 e 4.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.29
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Low
- 25.34
- High
- 25.36
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 1.12%
- Mudança de 6 meses
- 1.24%
- Mudança anual
- 4.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8