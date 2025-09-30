- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
Le taux de change de BFIX a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.29 et à un maximum de 25.29.
Suivez la dynamique Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BFIX aujourd'hui ?
L'action Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF est cotée à 25.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 25.23 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BFIX présente ces mises à jour.
L'action Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF verse-t-elle des dividendes ?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF est actuellement valorisé à 25.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BFIX.
Comment acheter des actions BFIX ?
Vous pouvez acheter des actions Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF au cours actuel de 25.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.29 ou de 25.59, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BFIX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BFIX ?
Investir dans Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.05 - 26.21 et le prix actuel 25.29. Beaucoup comparent 0.84% et 0.96% avant de passer des ordres à 25.29 ou 25.59. Consultez le graphique du cours de BFIX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Build Bond Innovation ETF ?
Le cours le plus élevé de Build Bond Innovation ETF l'année dernière était 26.21. Au cours de 24.05 - 26.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Build Bond Innovation ETF ?
Le cours le plus bas de Build Bond Innovation ETF (BFIX) sur l'année a été 24.05. Sa comparaison avec 25.29 et 24.05 - 26.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BFIX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BFIX a-t-elle été divisée ?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.23 et 4.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.23
- Ouverture
- 25.29
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Plus Bas
- 25.29
- Plus Haut
- 25.29
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 0.84%
- Changement à 6 Mois
- 0.96%
- Changement Annuel
- 4.12%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8