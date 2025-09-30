- Panorámica
BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
El tipo de cambio de BFIX de hoy ha cambiado un 0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.34, mientras que el máximo ha alcanzado 25.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BFIX hoy?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) se evalúa hoy en 25.36. El instrumento se negocia dentro de 0.28%; el cierre de ayer ha sido 25.29 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BFIX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF se evalúa actualmente en 25.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.41% y USD. Monitoree los movimientos de BFIX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BFIX?
Puede comprar acciones de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) al precio actual de 25.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.36 o 25.66, mientras que 12 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BFIX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BFIX?
Invertir en Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.05 - 26.21 y el precio actual 25.36. Muchos comparan 1.12% y 1.24% antes de colocar órdenes en 25.36 o 25.66. Estudie los cambios diarios de precios de BFIX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Build Bond Innovation ETF?
El precio más alto de Build Bond Innovation ETF (BFIX) en el último año ha sido 26.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.05 - 26.21, una comparación con 25.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Build Bond Innovation ETF?
El precio más bajo de Build Bond Innovation ETF (BFIX) para el año ha sido 24.05. La comparación con los actuales 25.36 y 24.05 - 26.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BFIX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BFIX?
En el pasado, Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.29 y 4.41% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.29
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Low
- 25.34
- High
- 25.36
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.28%
- Cambio mensual
- 1.12%
- Cambio a 6 meses
- 1.24%
- Cambio anual
- 4.41%
