BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
Der Wechselkurs von BFIX hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BFIX heute?
Die Aktie von Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) notiert heute bei 25.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.29 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von BFIX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BFIX Dividenden?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF wird derzeit mit 25.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFIX zu verfolgen.
Wie kaufe ich BFIX-Aktien?
Sie können Aktien von Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF (BFIX) zum aktuellen Kurs von 25.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.28 oder 25.58 platziert, während 15 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFIX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BFIX-Aktien?
Bei einer Investition in Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF müssen die jährliche Spanne 24.05 - 26.21 und der aktuelle Kurs 25.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.80% und 0.92%, bevor sie Orders zu 25.28 oder 25.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFIX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Build Bond Innovation ETF?
Der höchste Kurs von Build Bond Innovation ETF (BFIX) im vergangenen Jahr lag bei 26.21. Innerhalb von 24.05 - 26.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Build Bond Innovation ETF?
Der niedrigste Kurs von Build Bond Innovation ETF (BFIX) im Laufe des Jahres betrug 24.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.28 und der Spanne 24.05 - 26.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFIX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BFIX statt?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.29 und 4.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.29
- Eröffnung
- 25.35
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Tief
- 25.26
- Hoch
- 25.36
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.80%
- 6-Monatsänderung
- 0.92%
- Jahresänderung
- 4.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8