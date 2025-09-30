报价部分
BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF

25.35 USD 0.06 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BFIX汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点25.34和高点25.35进行交易。

关注Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BFIX股票今天的价格是多少？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF股票今天的定价为25.35。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为25.29，交易量达到8。BFIX的实时价格图表显示了这些更新。

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF股票是否支付股息？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF目前的价值为25.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪BFIX走势。

如何购买BFIX股票？

您可以以25.35的当前价格购买Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF股票。订单通常设置在25.35或25.65附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注BFIX的实时图表更新。

如何投资BFIX股票？

投资Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF需要考虑年度范围24.05 - 26.21和当前价格25.35。许多人在以25.35或25.65下订单之前，会比较1.08%和。实时查看BFIX价格图表，了解每日变化。

Build Bond Innovation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Build Bond Innovation ETF的最高价格是26.21。在24.05 - 26.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF的绩效。

Build Bond Innovation ETF股票的最低价格是多少？

Build Bond Innovation ETF（BFIX）的最低价格为24.05。将其与当前的25.35和24.05 - 26.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFIX股票是什么时候拆分的？

Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.29和4.36%中可见。

日范围
25.34 25.35
年范围
24.05 26.21
前一天收盘价
25.29
开盘价
25.35
卖价
25.35
买价
25.65
最低价
25.34
最高价
25.35
交易量
8
日变化
0.24%
月变化
1.08%
6个月变化
1.20%
年变化
4.36%
