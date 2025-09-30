- Panoramica
BFIX: Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF
Il tasso di cambio BFIX ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.34 e ad un massimo di 25.35.
Segui le dinamiche di Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BFIX oggi?
Oggi le azioni Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 25.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFIX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF pagano dividendi?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFIX.
Come acquistare azioni BFIX?
Puoi acquistare azioni Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 8 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFIX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BFIX?
Investire in Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.05 - 26.21 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano 1.08% e 1.20% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFIX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Build Bond Innovation ETF?
Il prezzo massimo di Build Bond Innovation ETF nell'ultimo anno è stato 26.21. All'interno di 24.05 - 26.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Build Bond Innovation ETF?
Il prezzo più basso di Build Bond Innovation ETF (BFIX) nel corso dell'anno è stato 24.05. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.05 - 26.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFIX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFIX?
Build Funds Trust Build Bond Innovation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.29 e 4.36%.
- Chiusura Precedente
- 25.29
- Apertura
- 25.35
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Minimo
- 25.34
- Massimo
- 25.35
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 1.20%
- Variazione Annuale
- 4.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8